3 عمال قضوا اختناقاً داخل ريغار في المرج.. والبلدية توضح!

لقي ثلاثة عمّال حتفهم في بلدة المرج بعدما نزلوا إلى “ريغار” للصرف الصحي وسط حرارةٍ لاهبة بلغت 44 درجة مئوية.

وأفادت المعلومات بأن انقطاع الأوكسجين داخل الحفرة تسبب بحالات إغماء مفاجئة، ما أدّى إلى سقوط وجوههم في المياه واختناقهم.

وأشارت مصادر محلية إلى أن ارتفاع درجات الحرارة بالتزامن مع نقص الاوكسيجين كانا السبب المباشر في وفاتهم.

وعملت فرق الدفاع المدني – مركز المصنع، على سحب الجثث للأشخاص الثلاثة وهم من التابعية السورية، وتم نقل الجثث إلى مستشفى البقاع.

في غضون ذلك، أصدرت بلدية المرج بياناً أعربت فيه عن بالغ الحزن والأسى لتلقيها نبأ الكارثة الأليمة التي وقعت اليوم ضمن نطاق البلدة، وأدّت إلى وفاة ثلاثة عمّال من شركة “المقاولين العرب” اختناقاً أثناء قيامهم بأعمال داخل أحد ريغارات الصرف الصحي.

وتقدّمت البلدية، رئيساً وأعضاءً، بأحرّ التعازي والمواساة إلى أهالي الضحايا، سائلةً الله أن يتغمّدهم بواسع رحمته، مؤكدة للرأي العام ما يلي:

الأعمال التي نُفذت في موقع الحادث لا تعود بأي صلة إلى بلدية المرج، لا من قريب ولا من بعيد.

شبكة الصرف الصحي الجاري العمل عليها هي جزء من مشروع مخصص لبلدات أخرى، تمر عبر بلدة المرج باتجاه محطة التكرير.

لم تتلقَّ البلدية أي إشعار رسمي أو تنسيق مسبق من الجهات المعنية أو الشركة المنفذة بشأن هذه الأشغال.

وأوضحت البلدية أن شركة “المقاولين العرب” هي الجهة المنفذة لهذا المشروع الذي أُنجز في عهد البلدية السابقة، مشيرة إلى أنها كانت قد تقدمت سابقاً بشكوى رسمية بحق الشركة إلى مجلس الإنماء والإعمار لمخالفتها المواصفات الفنية المطلوبة.

وبناءً عليه، حمّلت بلدية المرج شركة “المقاولين العرب” كامل المسؤولية عن هذه الحادثة المؤسفة، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهة المنفذة لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين، وطالبت الأجهزة القضائية والأمنية المختصة بفتح تحقيق فوري وشفاف لتحديد ظروف الحادث وملابساته، حفاظاً على سلامة العاملين والمواطنين.

واختتمت البلدية بيانها بالترحم على الضحايا، مؤكدة أن العدالة حق لهم وللجميع.