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3 عمليات لـ"حزب الله" ضدّ تموضعات العدوّ.. وتحقيق إصابات مباشرة

منذ 14 دقيقة
عناصر من حزب الله

عناصر من حزب الله

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أصدر “حزب الله” ثلاثة بيانات أعلن فيها عن سلسلة عمليات نفذها ضدّ مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي، “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة”.

وكشف الحزب أنّ مقاتليه استهدفوا عند الساعة 12:15 من ظهر اليوم الأربعاء، تموضعات جنود ‏وآليات العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب، بصاروخي بركان، وحقّقوا فيها إصابات مباشرة.

وفي بيان آخر، أعلن الحزب استهداف موقع بياض بليدا عند الساعة 12:25 ظهرًا، وتحقيق إصابات مباشرة فيه.

كما أوضح الحزب في بيان منصل أنّ مقاتليه وعند الساعة 12:50 من ظهر اليوم، استهدفوا ثكنة يفتاح (قرية قدس اللبنانية المحتلة)، وحقّقوا فيها إصابات مباشرة.

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