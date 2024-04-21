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3 عمليات نوعية للجيش اللبناني في بريتال وحي السلم.. إليكم التفاصيل

منذ 6 دقائق
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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‏صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي:

ضمن إطار ملاحقة مرتكبي أعمال السرقة والسلب في مختلف المناطق، نفذت مديرية المخابرات عمليات دهم وتوقيف في بلدة بريتال – بعلبك ومنطقة حي السلم – الضاحية الجنوبية وأوقفت ٣ مواطنين وفقًا لما يلي:

– دهم منزل المواطن المطلوب (ا.ط.) في بلدة بريتال وتوقيفه لإقدامه على تأليف عصابة لسرقة السيارات، ونقلها إلى محافظة البقاع ومن ثم تهريبها إلى الأراضي السورية، وتوجد في حقه عدة مذكرات توقيف لإطلاقه النار على دورية للجيش وسرقة سيارات.

– دهم منزل المواطن المطلوب (م.ط.) في بلدة بريتال وتوقيفه لارتكابه جرائم: خطف مواطنين ومن بينهم المواطن (ا.م.)، السرقة بقوة السلاح، تجارة العملة المزورة والسيارات المسروقة، إطلاق النار. وضبطت في حوزته سيارة مسروقة.

– توقيف المواطن (ع.ج.) في منطقة حي السلم – الضاحية الجنوبية لإقدامه على أعمال سلب وسرقة بقوة السلاح وظهوره في مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بسلب مواطنين، بالإضافة إلى افتعاله إشكالات وإطلاقه النار بتواريخ مختلفة، وتعاطيه المخدرات. وقد اعترف بارتكاب نحو ١٢٠عملية سلب، ٨٠ منها على طريق المطار.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.⁩

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