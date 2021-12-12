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3 قتلى في إشكال مخيم برج الشمالي

12 - ديسمبر - 2021
مخيم برج الشمالي

مخيم برج الشمالي

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أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن عدد القتلى الذين سقطوا في الإشكال في مخيم برج الشمالي، في خلال تشييع المهندس ابراهيم شاهين، ارتفع الى ثلاثة.

أعلن قائد قوات الأمن الوطني في مخيم البرج الشمالي العميد طلال العبد قاسم أن “مطلق النار ليس من حركة “فتح” ولا من قوات الأمن الوطني”، وأبدى “الإستعداد لأي تحقيق”.

من جهتها قررت “الأونروا” اغلاق مدارسها غدا في مخيم البرج الشمالي في منطقة صور بسبب التوترات الأخيرة.

وفي السابق، اعتبرت ​الجماعة الإسلامية​ في لبنان، أن “ما حدث اليوم في برج الشمالي هو مجزرة بحق الإنسانية والوطنية، ومن أطلقوا النار هم مجرمون بكل المقاييس”.

فيما أوضح القيادي في حماس ​أيمن شناعة​، أن “​حركة حماس​ حريصة بشكل كبير على أمن وأمان مخيماتنا الفلسطينية في لبنان”.

 

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