3 مشاريع قوانين أقرتها لجنة الشؤون الخارجية

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية جلسة برئاسة النائب ياسين جابر وحضور النواب: ابراهيم عازار، بيار بو عاصي، سامي فتفت، علي بزي، فريد البستاني، ميشال موسى وحسن عز الدين. كما حضر وزير الثقافة والزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس مرتضى.

اثر الجلسة، صدر عن اللجنة البيان التالي:

“بعد البحث والتداول والاستماع الى اراء السادة النواب والحاضرين من اصحاب الاختصاص أقرت اللجنة مشاريع القوانين الواردة على جدول الاعمال كما وردت وهي:

1 – مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على الغاء القانون رقم 516 تاريخ 16/7/2003 المتعلق بالاجازة للحكومة ابرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية الغابون لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من وضع الضرائب المفروضة على الدخل.

2 – مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية حول تبادل انشاء مراكز ثقافية بين لبنان والصين.

3 – مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة للحكومة الانضمام الى تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية الذي انضم اليه لبنان بتاريخ 15/1/1998”.