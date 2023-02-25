السبت 5 شعبان 1444 ﻫ - 25 فبراير 2023 |
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3 موقوفين لدى شعبة المعلومات في قضية مقتل الشيخ أحمد الرفاعي... إليكم التفاصيل

منذ ساعة واحدة
توقيف منفذ عمليات سلب ونشل

توقيف منفذ عمليات سلب ونشل

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كشفت معلومات mtv أن هناك 3 موقوفين لدى شعبة المعلومات في قضية مقتل الشيخ أحمد الرفاعي وهم من عائلته واعترفوا بالخطف والقتل وموقوف لدى الجيش من آل ميقاتي اعترف بالخطف فقط وطلبت النيابة العامة تسليمه لشعبة المعلومات.

وكان اعترف الموقوف لدى الجيش م. م. بتنفيذ جريمة قتل الشيخ احمد الرفاعي”، وتم الكشف عن “تعزيزات امنية للجيش اللبناني تدخل في هذه الاثناء الى بلدة القرقف في عكار، تخوفًا من ردات فعل محتملة جراء جريمة قتل الشيخ الرفاعي”.

وتوجهت “قوى الامن الداخلي توجهت الى محيط ضهور حسين في عيون السمك- قضاء المنية، حيث تم الاعتراف بالتخلص من جثة الشيخ الرفاعي هناك”.

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