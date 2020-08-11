3 نصائح للبنانيين لإصلاح أضرارهم المؤمنة

نصح النقيب السابق لوسطاء التأمين في لبنان، إلياس حنا، المتضررين من انفجار مرفأ بيروت الذين لديهم وثائق تأمين لدى مختلف الشركات إلى القيام بخطوات تضمن لهم الاستفادة من الوثائق أو البوالص المتوفرة لديهم.

وقال حنا في مقابلة مع “العربية” إن هناك ثلاث خطوات أولية تشمل، توثيق كل الحوادث والأضرار بشكل محدد، ثم التواصل مع شركة التأمين وفق المدة المحددة بالعقد، وثالثا وفي حال الاضطرار لإصلاح ضرر المنزل أو السيارة، أن يقوم بجلب عروض مختلفة، والتواصل مع شركة التأمين للاتفاق معها بهذا الأمر، والتي ربما تقوم بإرسال خبير من جانبها لتقييم الأضرار.

وأضاف أن الأضرار التي وقعت جراء الانفجار، إلى جانب الخسائر البشرية، تضمنت ثلاثة أنواع: ضرر شخصي، وضرر مادي، وأضرار تابعة.

بعد أيام قليلة على أكبر انفجار بتاريخ لبنان الذي لم يحطم مرفأ بيروت والمناطق المجاورة فحسب، بل حطم قلوب اللبنانيين وقتل المئات وجرح الآلاف، يترقب المتضررون نتيجة التحقيقات التي ستبني شركات التأمين على أساسها مدى تغطيتها للأضرار. فلجنة التحقيق الإدارية التابعة لمجلس الوزراء هي الجهة التي تحقق بأسباب الانفجار.

أما الهيئة العليا للإغاثة فهي المرجع الأساسي للتعويض عن المتضررين بعد الإنتهاء من تخمين قيمة الأضرار، على أن يتم صرف أي تعويضات أو اعتمادات بناء على قرار من مجلس الوزراء.

تقدر خسائر انفجار مرفأ بيروت تقدر ما بين 10 و15 مليار دولار، لكن الخسائر المؤمن عليها لا تتجاوز 3 مليارات دولار، بحسب المحللين، ما يعني أن 20 إلى 30% فقط من الأضرار قد تكون محل مطالبات تأمينية.