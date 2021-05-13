30 حالة إيجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت

أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 10 و11 و12 أيار؛ وأظهرت النتائج وجود ثلاثين (30) حالة إيجابية.
وجاء استكمال نتائج 10/5/2021 كالتالي:
” رحلة السليمانية: الشركة العراقية رقم 133 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
” رحلة عمان: شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)
” رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
” رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)
” رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)
” رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)
” رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 385 (حالتان إيجابيتان)
” رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية)
” رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)
” رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)
” رحلة دوسلدورف: شركة EW رقم 9980 (جميعها سلبية)
” رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
” رحلة يرفان: شركة MEA رقم 276 (جميعها سلبية)
” رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)
” رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
” رحلة برلين: شركة SR رقم 110 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
” رحلة دوسلدورف: شركة SR رقم 416 (جميعها سلبية)
” رحلة ميلانو: شركة MEA رقم 235 (جميعها سلبية)
” رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
” رحلة الرياض: شركة XY رقم 301 (جميعها سلبية)
” رحلة بوخارست: شركة RO رقم 165 (جميعها سلبية)
” رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)
” رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (ثلاث حالات إيجابية)
” رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
” رحلة جدة: شركة MEA رقم 2369 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة أبو ظبي: شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)
” رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)
” رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 862 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)
” رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 439 (جميعها سلبية)
” رحلة باريس: شركة Air France رقم 564 (جميعها سلبية)
* وجاءت نتائج 11/5/2021 كالتالي:
” رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
” رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 1313 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
” رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)
” رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)
” رحلة دبي: شركة MEA رقم 421 (جميعها سلبية)
” رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)
” رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)
” رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
” رحلة أبيدجان: شركة MEA رقم 572 (حالتان إيجابيتان)
” رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
” رحلة أبو ظبي: شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)
” رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)
” رحلة الدمام: شركة MEA رقم 2443 (جميعها سلبية)
” رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)
” رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
” رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)
” رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (حالتان إيجابيتان)
” رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
” رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)
” رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)
” رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية)
” رحلة جدة: شركة MEA رقم 2305 (حالتان إيجابيتان)
” رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 1311 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
” رحلة الكويت: شركة MEA رقم 405 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)
” رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 439 (جميعها سلبية)
” رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)
” رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (حالة إيجابية).