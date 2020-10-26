استمع لاذاعتنا

30 حالة حرجة في مستشفى رفيق الحريري … إليكم تفاصيل التقرير اليومي

منذ 37 دقيقة
مستشفى رفيق الحريري

مستشفى رفيق الحريري

A A A
طباعة المقال

صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، وجاء فيه:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 707 فحص
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 87
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 23
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 3
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 587 حالة شفاء
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 30
– حالات وفاة: 1

    المزيد من أخبار لبنان

    السفارة التركية في لبنان
    بالفيديو: مواطنون أرمن يحرقون صورة الرئيس أردوغان أمام السفارة التركية
    كورونا لبنان
    انخفاض في أعداد الإصابات بفيروس كورونا وتسجيل 14 حالة وفاة
    نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني
    حاصباني: لا تمويل في العام ٢٠٢١

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    البطل حبيب نور محمدوف
    بالفيديو: البطل حبيب نور محمدوف يفوز بالنزال ويفجر نبأ اعتزاله!
    لهذا السبب يعاني البعض من فقدان الشم عند الإصابة بكورونا
    فقدان الشم عند الإصابة بكورونا.. علماء يكشفون اللغز!
    التهاب الورك
    الرابط بين فصل الشتاء والتهاب مفصل الورك