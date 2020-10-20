31 إصابة جديدة على متن رحلات وصلت إلى بيروت

أفادت وزارة الصحة العامة، في بيان صادر عن مكتبها الاعلامي، عن استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بكل من تاريخ 16/10/2020 و17/10/2020، إضافة إلى الدفعة الأولى من فحوص أجريت بتاريخ 18/10/2020، وأظهرت النتائج وجود (31) حالة إيجابية.

وجاءت نتائج 16/10/2020 كالتالي:

” رحلة القاهرة ليلا : شركة MEA رقم 307 (خمس حالات إيجابية)

وجاءت نتائج 17/10/2020 كالتالي:

” رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 756 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة واحدة إيجابية)

” رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 572 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة واحدة إيجابية)

” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

” رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة واحدة إيجابية)

” رحلة باريس : شركة TO رقم 4960 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية)

” رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

” رحلة بروكسيل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة واحدة إيجابية)

وجاءت نتائج 18/10/2020 كالتالي:

” رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 756 (أربع حالات إيجابية)

” رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (سبع حالات إيجابية)