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33 فحص PCR لمخالطين في مقر القوة الأمنية المشتركة في عين الحلوة

منذ 8 ساعات
مخيم عين الحلوة

مخيم عين الحلوة

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قام فريق الكورونا في مستشفى الشهيد محمود الهمشري التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأخذ 33 مسحة لمخالطين لمرضى كورونا في مخيم عين الحلوة، وذلك بحضور مسؤول قسم الصحة في الاونروا في منطقة صيدا الدكتور وائل ميعاري وبتنسيق بين مدير عام مستشفى الهمشري الدكتور رياض أبو العينين ومدير الصحة في وكالة الانروا في لبنان د.عبد الحكيم شناعة.

وأوضح أبو العينين أن “هذه الخطوة تأتي ضمن الخطة الموضوعة من قبل جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ووكالة الاونروا، بالتنسيق مع سفير دولة فلسطين اشرف دبور للحد من انتشار هذا الوباء عن طريق التشخيص المبكر للمصابين والتمكن من حجرهم مبكرا.

يشار إلى الهيئات الصحية العاملة في الوسط الفلسطيني عقدت اجتماعاً تنسيقياً في مقر قيادة القوة المشتركة داخل مخيم عين الحلوة، يوم أمس الإثنين، لوضع آلية عمل مشتركة للتعامل مع “كورونا”.

وذكر قائد القوة المشتركة الفلسطينية في مخيم عين الحلوة، عبدالهادي الأسدي، أن الاجتماع يهدف إلى تنسيق الجهود وتنظيم الإمكانيات بعد المرحلة التي آلت إليها الأوضاع الصحية من جهة انتشار وباء “كورونا” في المجتمع الفلسطيني والزيادة في أعداد المصابين.

وشارك في الاجتماع كل من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، الهلال الأحمر الفلسطيني، مؤسسة الشفاء، الدفاع المدني الفلسطيني، الهلال الأخضر الفلسطيني، مستشفى النداء الإنساني، إضافة إلى قيادة القوة المشتركة الفلسطينية.

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