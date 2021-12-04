36 بنداً على جدول الجلسة النيابية الثلاثاء.. إليكم تفاصيلها

يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية الثلاثاء المقبل في قصر الاونيسكو ،وعلى جدول اعماله 36 بندا ،بينها بندان يعنيان الصحافيين ،الأول يمنح الضمان الصحي للمحررين الصحافيين غير المنتسبين لصندوق الضمان ،والثاني تعديل قانون المطبوعات لجهة عدم ادراج العقوبات الصحافية على السجل العدلي.

وهذه بنود جدول اعمال الجلسة:

1-إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل أحكام إتفاقية القرض الموقع بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارىء لدعم شبكة الأمان الإجتماعي للإستجابة لجائحة كوفيد 19 والأزمة الإقتصادية في لبنان الصادرة بموجب القانون رقم 219 تاريخ 15/4/2021.

2- إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل بعض بنود من القانون رقم 219 تاريخ 15/4/2021 الرامي الى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارىء لدعم شبكة الأمان الإجتماعي للإستجابة لجائحة كوفيد 19 والأزمة الإقتصادية في لبنان.

3-مرسوم رقم 8039.

4-إقتراح القانون الرامي الى إنشاء الوكالة الوطنية للدواء.

5-إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تمديد العمل بالقانون رقم 237 تاريخ 16/7/2021 (تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وتعليق أقساط الديون)

6- إقتراح القانون الرامي الى فتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2021لتغطية الإنفاق الإضافي والضروري لهيئة أوجيرو.

7- إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة السادسة والثلاثين من القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020).

8- إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تنظيم كيفية التصرف بحقوق السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد الدولي وحصر إستخدام عائداتها.

9-إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إلزام المصارف العاملة في لبنان بتحويل مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، عن العام الدراسي 2021-2022 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج.

10- إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل القانون رقم 193/2020 الذي يرمي الى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، عن العام الدراسي 2021-2022 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج.

11-إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة الوحيدة من القانون رقم 75 تاريخ 27/10/2016 (إلغاء الأسهم لحامله والأسهم لأمر).

12-إقتراح القانون الرامي الى إضافة فقرة الى نص المادة 567 من قانون العقوبات (المرسوم الإشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943).

13- إقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 67 من القانون رقم 144(قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019).

14- إقتراح القانون الرامي الى السماح للصحافيين غير المرتبطين بعقد عمل الإنتساب الى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

15- إقتراح القانون الرامي الى تحديد ترخيص أندية اللياقة البدنية الصحية Health club وتعديل قانون تنظيم وزارة الشباب والرياضة.

16- إقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون العقوبات لجهة الجنايات والجنح المرتكبة بحق الأطباء ومعاونيهم.

17- إقتراح القانون الرامي الى إلغاء الرسم السنوي المقطوع المنصوص عليه في المادة 29 من القانون رقم 173/2000.

18- إقتراح القانون الرامي الى تعديل نص المادة 80 من القانون رقم 144 (قانون موازنة العام 2019) الصادر بتاريخ 31/7/2019

19- إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة (19) من قانون تسوية مخالفات البناء رقم 139/2019.

20- إقتراح قانون يرمي الى إعتماد هوية تربوية مع رقم مرمَز للتلميذ وللطالب في لبنان “الهوية التربوية”.

21- إقتراح قانون الرامي الى تحديد شروط صف الفرشمن-المنهج التعليمي الأميركي- بالثانوية العامة اللبنانية.

22- إقتراح قانون يرمي الى اعتماد مواد من التعليم المهني في مناهج مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي من التعليم العام ما قبل الجامعي بهدف التوجيه المهني ويعرف بقانون “التوجيه المهني لتلامذة التعليم العام”.

23- إقتراح القانون الرامي الى اعتماد التدريس الرقمي عن بعد في التعليم العالي في حالات الضرورة.

24-إقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام القانون رقم 62/1988 المتعلق بصندوق تعاضد نقابة المحامين.

25- إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى حفظ حق الناجحين في مباراة الكتاب العدل للعام 2018.

26- إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إلغاء الإمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة.

27- إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إضافة فقرة الى المادة 30 من المرسوم الإشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977 (عدم إدراج الأحكام الصادرة بمقتضى قانون المطبوعات في السجل العدليي).

28- إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تمديد العمل بالقانون رقم 200/2020 الى حين الإنتهاء من أعمال التدقيق الجنائي.

29- إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعليق العمل ببعض مواد وفصول القوانين المتصلة بإنفجار المرفأ.

30- إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إعطاء تعويضات ومعاشات تقاعدية لذوي الضحايا اللبنانيين الذين استشهدوا في تفجير 15 آب في بلدة التليل العكارية وتمكين اللبنانيين الذين أصيبوا منهم من الإستفادة من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وبحقوق ذوي الإحتياجات الإضافية.

31- إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إعطاء تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا في تفجير بلدة تليل – عكار وتمكين الذين أصيبوا بإعاقة منهم من الإستفادة من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الواردة في القانون الصادر بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 قانون الضمان الإجتماعي (ومن القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات الإضافية رقم 220 تاريخ 29/5/2000).

32- إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى مكافحة المضاربات غير المشروعة وجرائم الإحتكار وتشديد العقوبة.

33- إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 34 من المرسوم الإشتراعي رقم 73/83 وتعديلاته.

34- إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إعطاء الجنسية اللبنانية لمكتومي القيد مواليد عام 2011 وما بعد.

35- إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل القانون 478 تاريخ 12/12/2002 (تحديد الحد الأدنى للتصنيف الوظيفي لشهادات التعليم المهني والتقني).

36- إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى مساعدة العاملين في القطاع الإستشفائي