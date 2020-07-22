4 اصابات جديدة بـ كورونا في صور

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أوضحت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور وبناء لتقرير رئيس طبابة القضاء، انه “تم تسجيل اليوم 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا مثبتة ومؤكدة مخبريا، 3 إصابات محلية مخالطين لحالات مثبتة إصابتها بكورونا من بينها حالة وحيدة لمقيمة من التابعية السورية.

وعليه فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 215 مصابا توزعوا على الشكل التالي:

117 حالة وافدة من إفريقيا( 3حالات وفاة).

4 حالات وافدة من أوروبا.

2 حالة واحدة وافدة من سوريا

91 حالة محلية (82 حالة من المخالطين ) بينها 25 حالات لمواطنين من التابعية الفلسطينية (3 حالات وفاة).

وقد تماثل 88 منهم الى الشفاء بشكل تام.

واشارت الوحدة الى انها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبهة وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة، نصحت الوحدة “جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل” .