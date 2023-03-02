4 اقتراحات قوانين من صادق تتعلّق بالمحاكمات: بداية للدخول بالتفاصيل

أعلن النائب وضاح صادق، في مؤتمر صحافي، عن تقديم أربعة اقتراحات قوانين تتعلق بالمحاكمات، “لنعرف سير العمل خصوصًا في حالة الانهيار الكامل الذي يشهده لبنان”.

وقال: “إننا نرى حاجات الناس سواء المؤسسات الرسمية الدستورية أو القضائية، ونعرف المعاناة اليومية للمواطن بالمحاكمات المدنية فالقوانين بحاجة الى تطوير، وهناك مجموعة من الأصدقاء تطوعت للعمل القضائي. يشاركني كل من الاستاذة ايمان طبارة ومستشاري الاستاذ محمود الناطور، اليوم قدمنا 4 اقتراحات قوانين وهذه بداية للدخول بالتفاصيل. نحن نتحدث عن معاناة يعيشها الناس كل يوم”.

وبعد أن شرح المحاميان الناطور وطبارة اقتراحات القوانين، قال صادق: “قدّمنا 4 اقتراحات قوانين أعدها فريق عمل متخصص لنسهل عمل المواطنين، وهذا العمل سيستمر طيلة السنة لتطوير العمل القضائي، ونعرف أن الناس لديها معاناة في أماكن أخرى”.

وأعلن “التحضير لاقتراح قانون مع الزملاء في الكتل الأخرى عن لامركزية الكهرباء وقانون للتطوير العقاري وحماية المستهلك، و3 قوانين لمساعدة الأندية، والرياضة اليوم لديها آلاف الوظائف التي تشكل على المستوى الاقتصادي حماية لعائلات كثيرة”.