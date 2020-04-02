4 دول ترفض استقبال الطواقم الطبية اللبنانية في مطاراتها

أشارت معلومات للـ”nbn” إلى أن “مجلس الوزراء اجرى تعديلات على الية عودة اللبنانيين بسبب رفض بعض الدول استقبال الطواقم الطبية اللبنانية واجراء الاختبار في مطاراتها”.

وأبلغت كل من اميركا وفرنسا والسعودية ودبي الخارجية اللبنانية انهم سيتولون اجراء الاختبارات بواسطة طواقمهم الخاصة وليس اللبنانية. وأكدت المعلومات أن “التعاطي مع الية العودة اختلفت بعد رفض عدة دول استقبال الفرق والمعدات والأطباء والأدوية من لبنان”.

وأضافت انه سيتم تسيير رحلات الأحد إلى الدول التي لم يبرز فيها عقبات حول تنفيذ الآلية فقط ويجري البحث عن آلية مختلفة مع الدول الاخرى.

وأوضحت أنه خلال جلسة الحكومة المنعقدة في بعبدا، اقترح رئيس الحكومة حسان دياب اجراء الفحوصات فقط في مطار بيروت بعد عودة المغتربين اللبنانيين لكن رئيس الجمهورية ميشال عون رفض.