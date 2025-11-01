4 قتلى في الغارة على كفر رمان.. وإسرائيل تزعم استهداف قيادي في وحدة "الرضوان"

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن فيه أن غارة الجيش الإسرائيلي اليوم على بلدة كفررمان قضاءالنبطية أدت إلى سقوط 4 قتلى وإصابة 4 أشخاص بجروح.

واستهدفت مسيرة إسرائيلية منذ منطقة دوحة كفر رمان في النبطية، وقد هرعت سيارات الاسعاف الى المكان.

وفي المقابل، قال الجيش الإسرائيلي أنّ الاستهداف “طال أحد القياديين في وحدة الرضوان التابعة لحزب الله”، مشيراً إلى أنّ العملية “جاءت ضمن سلسلة من الضربات الدقيقة التي تستهدف البنى الميدانية للحزب في الجنوب اللبناني”.

يأتي هذا الاستهداف بعد وقت قصير من تصريح لوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قال فيه: “إذا حاول حزب الله إطلاق النار على مستوطنة في الشمال، فسنُهاجم بيروت أيضاً… وقد أخبرت مورغان أورتاغوس وتوم براك بذلك أيضاً”.