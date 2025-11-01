الأحد 10 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 2 نوفمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

4 قتلى في الغارة على كفر رمان.. وإسرائيل تزعم استهداف قيادي في وحدة "الرضوان"

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 1 - نوفمبر - 2025 11:57 مساءً
السيارة المستهدفة في منطقة دوحة كفر رمان

السيارة المستهدفة في منطقة دوحة كفر رمان

A A A
طباعة المقال

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن فيه أن غارة الجيش الإسرائيلي اليوم على بلدة كفررمان قضاءالنبطية أدت إلى سقوط 4 قتلى وإصابة 4 أشخاص بجروح.

واستهدفت مسيرة إسرائيلية منذ منطقة دوحة كفر رمان في النبطية، وقد هرعت سيارات الاسعاف الى المكان.

وفي المقابل، قال الجيش الإسرائيلي أنّ الاستهداف “طال أحد القياديين في وحدة الرضوان التابعة لحزب الله”، مشيراً إلى أنّ العملية “جاءت ضمن سلسلة من الضربات الدقيقة التي تستهدف البنى الميدانية للحزب في الجنوب اللبناني”.

يأتي هذا الاستهداف بعد وقت قصير من تصريح لوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قال فيه: “إذا حاول حزب الله إطلاق النار على مستوطنة في الشمال، فسنُهاجم بيروت أيضاً… وقد أخبرت مورغان أورتاغوس وتوم براك بذلك أيضاً”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس
    "سنهاجم في بيروت".. وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد "حزب الله"!
    الغارة الاسرائيلية على دوحة كفر رمان
    فيديو.. مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في دوحة كفر رمان بالنبطية
    علم مصر ولبنان
    نصيحة مصرية للبنان: فاوضوا "الآن أفضل من الغد”

    الأكثر قراءة

    جنود إسرائيليون بالقرب من الحدود مع لبنان
    خطة إسرائيل خطيرة في جنوب لبنان.. ومشاريع اقتصادية ضخمة لاستقطاب أبناء القرى الحدودية!
    أنقاض موقع متضرر جراء غارات إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت
    توازن الردع الهش وعوامل "عجز" حزب الله
    الرئيس جوزاف عون
    توضيح من مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية.. هذا ما جاء فيه!