الخميس 27 محرم 1444 ﻫ - 25 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

4 محاضر ضبط في حق 3 محطات وقود

26 - أبريل - 2021
محطة بنزين

محطة بنزين

A A A
طباعة المقال

واصلت فرق مصلحة الاقتصاد جنوبا جولاتها على محال لبيع المواد والسلع الغذائية ومحطات وقود. وتركزت صباح اليوم في بلدة الشهابية – قضاء صور، حيث عمد فريق من المراقبين بمؤازرة قوة من عناصر امن الدولة الى الكشف على محال سوبر ماركت ومستودعاتها، أظهر عدم تخزين اي بضاعة مدعومة وعرضها للزبائن.
وتم تنظيم محضر ضبط في حق صاحب محل بسبب عدم التزامه إعلان الاسعار على كافة المواد والسلع المتوافرة لديه.

اما محطات الوقود في البلدة، التزمت تأمين حاجة المواطنين من البنزين بالتسعيرة الرسمية، والمقفلة منها تم التاكد من خلو خزاناتها من المادة.

كما سطر فريق اخر من المراقبين في مدينة صور ثلاثة محاضر ضبط في حق اصحاب محطات وقود واحد لمخالفته السعر الرسمي و اثنين لاحتكارهما مادة المحروقات .

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير المالية يوسف الخليل
    الخليل: موازنة 2022 تصحيحية استثنائية وطارئة
    طوافة تابعة للدفاع المدني
    إخماد حريق في بساتين ضهر الليسينة في عكار
    قصر بعبدا
    إعلام رئاسة الجمهورية يستغرب رد ميقاتي على تصريح رئيس الرابطة المارونية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الشقيقتان التوأم بريانا وبريتاني دين 35 عاماً والشقيقان التوأم جوش وجيريمي ساليزر
    بالصور.. شقيقتان توأم تتزوجان من شقيقين توأم والنتيجة مدهشة
    الكوليسترول المرتفع.. علامة ترسلها الساق عند المشي تقرع جرس الإنذار
    غرق يخت قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي
    لحظات مثيرة.. فيديو لـ "يخت" فاخر ابتلعه البحر قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي