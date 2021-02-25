40 إصابة بـ كورونا على متن الرحلات الوافدة إلى بيروت

أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بين21 و23 شباط، وأظهرت النتائج وجود أربعين (40) حالة إيجابية.
وجاءت نتائج 21/2/2021 كالتالي:
– رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)
– رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)
– رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
– رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان)
– رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)
– رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
– رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
– رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (خمس عشرة حالة إيجابية)
– رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
– رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)
– رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)
– رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
– رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)
– رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 203 (جميعها سلبية)
وجاءت نتائج 22/2/2021 كالتالي:
– رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)
– رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالتان إيجابيتان)
– رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
– رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
– رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)
– رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)
– رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 416 (جميعها سلبية)
– رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)
– رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 235 (جميعها سلبية)
– رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
– رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (ثلاث حالات إيجابية)
– رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالتان إيجابيتان)
– رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)
– رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
– رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)
– رحلة الجزائر : شركة MEA رقم 254 (جميعها سلبية)
– رحلة الرياض : شركة XY رقم 301 (جميعها سلبية)
– رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
وجاءت نتائج 23/2/2021 كالتالي:
– رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)
– رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)
– رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)
– رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)
– رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
– رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
– رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)
– رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
– رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (حالتان إيجابيتان)
– رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)
– رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
– رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
– رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)
– رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)
– رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (جميعها سلبية)
– رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 203 (جميعها سلبية)
– رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
– رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)