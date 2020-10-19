40 إصابة جديدة بـ”كورونا”

افادت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور وبناء لتقرير رئيس طبابة القضاء بأنه تم اليوم تسجيل 40 إصابة بـcovid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا، 38 إصابة لمقيمين مخالطين بينهم 10 حالات من التابعية الفلسطينية، وإصابتين لوافدين .

وتوزعت الإصابات اليوم على النحو التالي : صور 9، البص 7، البرج الشمالي 2، الحوش 2،البازورية 2، المساكن 2، صديقين 2، قانا 1، رشكنانية 1، جويا 1/ وافد، زبقين 1، السماعية 1، معروب 1، طيردبا 1، جبال البطم 1، يانوح 1/ وافدة، علما الشعب 1، ديرقانون رأس العين 1، باتولية 1، المعشوق 1.

وتم اليوم تسجيل حالتي وفاة لمسنين مصابين ب covid -19 يعانيان من أمراض مزمنة.

وعليه فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 1578 مصابا.

توزعوا على الشكل التالي:231 حالة وافدة ( 3حالات وفاة)، 1347 حالة محلية بينها 268 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و33 حالات من التابعية السورية و4 حالات من التابعية العراقية، 114 حالة من قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)، 19 حالة وفاة محلية).

وقد تماثل 919 منهم الى الشفاء بشكل تام بينهم 550 شفاء مخبري و369 شفاء زمني.

إن وحدة إدارة الكوارث في إتحاد بلديات قضاء صور هي الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبهة وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء، وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة .

وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة ننصح جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل.