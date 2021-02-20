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40 حالة وفاة جديدة.. إليكم آخر مستجدات كورونا في لبنان

20 - فبراير - 2021
كورونا في لبنان

كورونا في لبنان

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أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في تقريرها اليومي، “تسجيل 2323 حالة جديدة مُصابة بفيروس “كورونا” المستجد (​كوفيد 19​) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020 إلى 353371 حالة”.

وأوضحت أنّه “تمّ تسجيل 2299 حالة إصابة بين المقيمين و24 حالة بين الوافدين”، مشيرةً إلى أنّه “تمّ تسجيل 40 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 4297”.

وذكرت أنّ “عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 2194، من بينها 930 حالة في العناية المركّزة”، لافتةً إلى أنّ “عدد الفحوصات المخبريّة ليوم أمس هو 14145، منها 2033 فحصًا في المطار”.

 

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