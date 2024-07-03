الأربعاء 27 ذو الحجة 1445 ﻫ - 3 يوليو 2024 |
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40 مليون دولار من الصين إلى لبنان.. والقرم: جزء منها للاتصالات

منذ 8 دقائق
وزير الاتصالات جوني القرم

وزير الاتصالات جوني القرم

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أوضح وزير الاتصالات جوني القرم عبر صوت لبنان، أنّ وزراة الاتصالات قد تواصلت مع السفارة الصينية عبر السفارة اللبنانية للحصول على اجتماع في الدولة الصينية محاولة منها الحصول على مساعدات عينية كالمعدات والأجهزة في زمن الشح المادي وصعوبات الصيانة التي تواجهها الوزارة، وأشار إلى تقديم أوجيرو ثلاثة مشاريع عبر مجلس الإنماء والإعمار بموافقة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

ومن ناحية أخرى لفت القرم إلى تقديم الدولة الصينية مساعدة مالية للدولة اللبنانية تقدر بـ 40 مليون دولار، وتحاول وزارة الاتصالات الحصول على جزء من هذه المساعدة.

وأشار إلى أنّ وزير الأشغال هو من يعطي رأيه حول الخروقات السيبرانية المتكررة لشبكة مطار بيروت، ولفت إلى العمل على حلّ مسألة التشويش على GPS.

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