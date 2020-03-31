400 ألف ليرة لكل عائلة لبنانية محتاجة.. وموافقة مبدئية فيما يخص المغتربين اللبنانيين الراغبين بالعودة

قرَّرَ مجلس الوزراء تخصيص 400 ألف ليرة مساعدة لكل عائلة لبنانية محتاجة.

وكانت قناة الـ”nbn” قد أفادت بأن مجلس الوزراء أقر آلية اعادة المغتربين من الخارج وفق ما رفعتها اللجنة الوزارية مع بعض التعديلات.

وفي وقت سابق افادت معلومات لقناة الـ “LBCI” بأن “تنفيذ الآلية سيبدأ بعد استيراد فحص الـ anti gene، حيث تُحضر الفرق الطبية وتُزود بالـanti-gene وتتوجه بالتوازي الى كل الدول حيث يوجد لبنانيون يريدون العودة الى لبنان”.

ولفتت المعلومات الى أنه لن تقلع أي طائرة من لبنان قبل وصول الفحوص المطلوبة وتجهيز الفرق الطبية وبانتظار احصاءات وزارة الخارجية باعداد الراغبين بالعودة.

من ناحيته علق رئيس اتحادات ونقابات ​النقل البري​ في لبنان ​بسام طليس​ في بيان، على “القرار المبدئي للحكومة بتخصيص مبلغ 400 ألف ليرة لبنانية لكل عائلة محتاجة”، فقال: “من حيث المبدأ، استجابت ​الحكومة​ لمطلب المساعدة النقدية، ولكن، لذلك، أتوجه إلى جميع الزملاء السائقين انتظار موقف واضح من الاتحادات والنقابات خلال 48 ساعة، الرجاء من الجميع عدم التسرع”.

وكانت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد قد أعلنت أن مجلس الوزراء وافق على تقديم مساعدة مادية تبلغ 400 الف ليرة للأسر الاكثر حاجة توزّع عن طريق الجيش اللبناني، مؤكدة انه “تمت الموافقة على اقتراح اللجنة الوزارية فيما يخص عودة المغتربين اللبنانيين الراغبين بالعودة على ان يصار إلى ادخال بعض التعديلات التفصيلية، ويبدأ تطبيق الخطة يوم الأحد في 5 نيسان”.