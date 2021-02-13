47 حالة إيجابية في فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 10 و11 شباط الحالي؛ وأظهرت النتائج وجود سبع وأربعين (47) حالة إيجابية.
* وجاءت نتائج 10/2/2021 كالتالي:
رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 201 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (أربع حالات إيجابية).
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).
رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).
رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (حالتان ايجابيتان).
رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية).
رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 385 (أربع حالات إيجابية).
رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة الكويت: الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية).
رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (حالتان ايجابيتان).
رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية).
رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية).
رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة أبيدجان: شركة MEA رقم 576 (أربع حالات إيجابية).
رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالتان ايجابيتان).
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالتان ايجابيتان).
رحلة الرياض: شركة XY رقم 301 (جميعها سلبية).
رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (حالتان ايجابيتان).
رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية).
رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية).
رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية).
* وجاءت نتائج 11/2/2021 كالتالي:
رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة عمان: شركة RJ رقم 407 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة عمان: شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية).
رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة جدة: شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية).
رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 1311 (جميعها سلبية).
رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (حالتان إيجابيتان).
رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية).
رحلة أضنا: الشركة التركية رقم 7836 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية).
رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية).
رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (حالتان إيجابيتان).
رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (حالتان إيجابيتان).
رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 420 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية).
رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 387 (حالتان إيجابيتان).
رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (جميعها سلبية).
رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية).
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة أبو ظبي: شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية).
رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية).
رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية).
رحلة كييف: شركة BAY رقم 201 (جميعها سلبية).