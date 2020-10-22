استمع لاذاعتنا

5 إصابات جديدة في كفركلا

منذ 3 دقائق
كورونا لبنان

كورونا لبنان

A A A
طباعة المقال

اصدرت بلدية كفركلا تعميما في شأن وضع الاصابات في البلدة، حيث اعلنت فيه “ازدياد عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، وان ثمة 5 حالات جديدة مصابة، وعلى جميع مخالطيهم الدخول الفوري في الحجر الإلزامي وعدم الاستهتار وعدم الخروج لأي سبب كان، الا بعد مراجعة خلية الازمة في بلدية كفركلا”.

وأضاف البيان: “أصبح عدد المحجورين في البلدة حتى الساعة 54 محجورا”.

في سياق متصل، اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1450 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 67029.

توازياً، صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19، ويبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. لمعرفة عدد الاصابات على كافة الأراضي اللبنانية، يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.

وجاء في التقرير:

“- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 608 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 85

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 22

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 580 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 30

– حالات وفاة: 1”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

أدوية مشبوهة تغزو الأسواق اللبنانية
دواء سوري وايراني يغزو لبنان… “انتبهوا على صحتكم”
كورونا لبنان
كورونا
خلية الأزمة في رحبة: للاستمرار في تحمل المسؤولية
كورونا
كورونا
بلدية الشيخ محمد: اصابة احد ابناء البلدة بـ”كورونا”

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

العثور على غواصة الشبح
العثور على “غواصة هتلر” المختفية منذ الحرب العالمية الثانية
نجلاء فتحي
زوجة محمود ياسين تمنع نجلاء فتحي من تأدية واجب العزاء
ميشال حايك
ميشال حايك: أرى انفجاراً من نوع آخر في المرفأ… ماذا عن الدولار؟