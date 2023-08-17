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5 خروق بحريّة إسرائيليّة.. والجيش يُتابع الموضوع مع "اليونيفيل"

منذ ساعة واحدة
خروق بحرية إسرائيلية

خروق بحرية إسرائيلية

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 16/8/2023 الساعة 22.00 خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة حوالي 425 مترًا حيث أقدم عناصره على إلقاء قنبلة مضيئة ووجّهوا كاشفًا ضوئيًا لمدة دقيقتين، فوق البقعة البحرية المذكورة وغادر بتاريخ 17/8/2023 الساعة 1.00.

وبتاريخ 17/8/2023 الساعة 5.20 ولغاية الساعة 6.00 خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية لمسافة حوالي 260 مترًا مقابل رأس الناقورة.

وما بين الساعة 6.33 والساعة 8.17، خرق زورق معادٍ مماثل البقعة البحرية المذكورة ولمسافة حوالى 315 مترًا.

وما بين الساعة 7.58 والساعة 8.12، خرق زورق معادٍ مماثل البقعة البحرية المذكورة ولمسافة حوالى 185 مترًا.

وما بين الساعة 9.28 والساعة 10.30، خرق زورق معادٍ مماثل البقعة البحرية المذكورة ولمسافة حوالى 185 مترًا.

تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.

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