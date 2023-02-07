الثلاثاء 16 رجب 1444 ﻫ - 7 فبراير 2023 |
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5 لبنانيين عالقون تحت الانقاض في تركيا!

منذ 41 دقيقة
آثار الزلزال المدمر في تركيا

آثار الزلزال المدمر في تركيا (رويترز)

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أكد السفير اللبناني في أنقرة غسان المعلّم أنهم يتابعون وضع خمسة لبنانيين تحت الأنقاض مع السلطات التركية وهيئة الإغاثة “آفاد” ووزارتي الداخلية والخارجية.

وأوضح المعلّم في حديث إلى “صوت كلّ لبنان” أن “فرق الإنقاذ لم تصل إلى المنطقة التي يوجد فيها اللبنانيون المفقودون نظراً للمساحة الشاسعة التي ضربها الزلزال وتقطّع طرقات الإمداد والمواصلات، مضيفا: “ليس لدينا إحصاء رسمي لعدد الضحايا اللبنانيين حتى الساعة، كما أننا نجهل عدد اللبنانيين الموجودين في تركيا بسبب عدم تبليغهم السفارة، بالإضافة إلى وجود سياح”، ولافتاً إلى أن بعض اللبنانيين في المناطق المنكوبة يتواصلون مع السفارة ويساعدون في إحصاء المفقودين.

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