5 ملايين دولار مقابل معلومات عن انفجار الشاحنة في بيروت سنة 1983

اعلن برنامج “مكافآت من اجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأميركية في صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن انفجار الشاحنة المفخخة في بيروت سنة 1983.

وجاء في التغريدة “في مثل هذا اليوم عام 1983، أودى انفجار شاحنة مفخخة في #بيروت بحياة المئات من أفراد القوة المتعددة الجنسيات، بما في ذلك 241 من عناصر #مشاة_البحرية_الأمريكية. إن كانت لديكم معلومات، فهناك فرصة للحصول على #مكافأة تصل الى ٥ #ملايين دولار تلغرام وسكنال وواتساب 0012022941037”.

وفي صورة مرفقة مع التغريدة كتب “مكافأة! تصل الى حد 5 ملايين دولار لمعلومات عن تفجير ثكنات مشاة البحرية الأمريكية عام 1983. في 23 اكتوبر تشرين الأول 1983، أودى انفجار شاحنة مفخخة في بيروت، لبنان، بحياة المئات من افراد القوة المتعددة الجنسيات بما في ذلك 241 من مشاة البحرية الامريكية.

ساعدنا في العثور على قتلتهم. قد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة. ارسل معلوماتك الى مكافآت من أجل العدالة عبر تلغرام وسكنال وواتساب 0012022941037”.