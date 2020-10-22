5 ملايين دولار مقابل معلومات عن 3 عناصر من “حزب الله”

اعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن مكافأة مالية تصل إلى خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدّي إلى القبض على ثلاثة عناصر ينتمون لـ”حزب الله” لدورهم في عملية اختطاف طائرة عام 1985، قتل خلالها مواطن أميركي.

علي عطوة، إرهابي لبناني من حزب الله، مطلوب لدوره في اختطاف طائرة تي دبليو إيه، رحلة رقم 847، سنة 1985، حيث شارك في قتل مواطن أمريكي. قد تكون مؤهلاً لمكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار! اتصل بنا اليوم عبر واتساب أو سكنال أو تلغرام على

0012022941037 pic.twitter.com/3Jddi80Swf — Rewards for Justice عربي (@Rewards4Justice) October 21, 2020

وكتبت الوزارة ثلاث تغريدات على الحساب الرسمي لبرنامج “مكافآت من أجل العدالة” تدعو فيها إلى المساعدة في الفبض على محمد علي حمادي، وعلي عطوة وحسن عز الدين، ونشرت صورهم.

محمد علي حمادي، إرهابي من حزب الله اللبناني، مطلوب لدوره في اختطاف طائرة تي دبليو إيه رحلة رقم 847 سنة 1985، حيث قتل الخاطفون مواطنا أمريكيا. اذا كان لديك معلومات عنه قد تكون مؤهلاً لمكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار! اتصل بنا اليوم عبر تلغرام وسكنال وواتساب على الرقم 0012022941037 pic.twitter.com/n5y8N30pGc — Rewards for Justice عربي (@Rewards4Justice) October 21, 2020

وقالت: “إذا كان لديك معلومات قد تكون مؤهلاً لمكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار! اتصل بنا اليوم عبر تلغرام وسغنال وواتساب على الرقم 0012022941037”.

علي عطوة، إرهابي لبناني من حزب الله، مطلوب لدوره في اختطاف طائرة تي دبليو إيه، رحلة رقم 847، سنة 1985، حيث شارك في قتل مواطن أمريكي. قد تكون مؤهلاً لمكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار! اتصل بنا اليوم عبر واتساب أو سكنال أو تلغرام على

0012022941037 pic.twitter.com/3Jddi80Swf — Rewards for Justice عربي (@Rewards4Justice) October 21, 2020

وتعود تفاصيل القضية، إلى حزيران من العام 1985، عندما قام عناصر من “حزب الله” بخطف طائرة خطوط “تي دبليو إيه” في طريقها من أثينا إلى روما، ثم حولوا وجهتها إلى بيروت، ثم غادرت من هناك إلى الجزائر العاصمة