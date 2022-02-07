50 ألف طن من الموز اللبناني إلى سوريا

أعلن المكتب الاعلامي لوزير الزراعة عباس الحاج حسن في بيان، أنه “على هامش مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى الذي يُعقد في بغداد، أبلغ وزير الزراعة السوري محمد حسان قطنا نظيره اللبناني عباس الحاج حسن موافقة الحكومة السورية على رفع كمية استيراد الموز من 250 طن إلى 500 طن لكل مستورد وبكمية اجمالية تصل الى 50 الف طن من الموز اللبناني. وموافقة الحكومة السورية أيضا على خفض السعر الإسترشادي من 850 $ إلى 500$”.

وكان الحاج حسن التقى أمس نظيره السوري محمد حسان قطنا، ضمن فعاليات مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الادنى الذي يعقد في بغداد.

وأكد الوزير السوري على العلاقات الاخوية مع لبنان، مشيداً بالتعاون الأخوي بين وزارتي الزراعة في البلدين. كما وبلغ قطنا، الحاج حسن موافقة الحكومة السورية على خفض السعر الاسترشادي (اي كل ارسالية مصدرة إلى سوريا) من 850 دولاراً الى 500 دولار بالإضافة الى موافقة الحكومة السورية على استيراد 500 طن من الموز بدلا من 250 طنا.

من جهته الحاج حسن شكر “سوريا على الدعم والتسهيلات بما يخص الزراعة من اغراس لاعادة التشجير”، داعياً الى ان يكون التعاون السوري اللبناني الزراعي “أرضية للتعاون العربي العربي لما فيه مصالح الشعب الشقيق على أمل أن يكون هذا التعاون بداية لتجاوز الجراح التي خلفتها السنوات العشر الاخيرة”.

كما توافق الجانبان على تجديد الإتفاقيات الزراعية بين البلدين لتتماشى مع التطورات العلمية ولمواجهة التحديات التي تواجه الزراعة في لبنان وسوريا. وتم الاتفاق على تشكيل لجان فنية بين الوزارتين.