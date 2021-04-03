56 حالة إيجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت

علنت وزارة الصحة العامة استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت، وأجريت في المطار بتاريخ 30 و31 آذار و1 نيسان؛ وأظهرت النتائج وجود ست وخمسين (56) حالة إيجابية.

وجاء استكمال نتائج 30/3/2021 كالاتي:

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة أورلي : شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (ست حالات إيجابية)

رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)

رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة لاغوس : شركة MEA رقم 572 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالتان إيجابيتان)

رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 862 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 421 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 31/3/2021 كالاتي:

رحلة أضنا : شركة AJ رقم 7836 (جميعها سلبية)

رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (حالتان إيجابيتان)

رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (أربع حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)

رحلة طهران : الشركة الإيرانية رقم 661 (خمس حالات إيجابية)

رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 576 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 862 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

رحلة كييف : شركة BAY رقم 202 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة Air France رقم 564 (جميعها سلبية)

وجاءت الدفعة الأولى من نتائج 1/4/2021 كالاتي:

رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)

رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)

رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : شركة MEA وقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية).