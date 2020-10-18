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57 حالة إيجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت

منذ 9 دقائق
مطار رفيق الحريري

مطار رفيق الحريري

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أعلنت وزارة الصحة العامة، في بيان، استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 15/10/2020، إضافة إلى الدفعة الأولى من فحوص رحلات وصلت إلى بيروت بتاريخ 16/10/2020؛ وأن النتائج أظهرت وجود سبع وخمسين (57) حالة إيجابية.

وجاءت نتائج 15/10/2020 كالتالي:

رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية).
رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية).
رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).
رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (حالتان إيجابيتان).
رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية).
رحلة أضنا: الشركة التركية رقم 7836 (جميعها سلبية).
رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان).
رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية).
رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (خمس حالات إيجابية).
رحلة أضنا: شركة Pegasus رقم 6700 (حالتان إيجابيتان).
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة واحدة إيجابية).
رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (أربع حالات إيجابية).
رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية).

وجاءت نتائج 16/10/2020 كالتالي:

رحلة دمشق: شركة RB رقم 183 (جميعها سلبية).
رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 756 (حالة واحدة إيجابية).
رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية).
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (أربع حالات إيجابية).
رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية).
رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة واحدة إيجابية).
رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (سبع عشرة حالة إيجابية).
رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).
رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (ثماني حالات إيجابية).
رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية).
رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).
رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية).
رحلة القاهرة فجرا: شركة MEA رقم 307 (حالة واحدة إيجابية).
رحلة القاهرة ليلا: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية).
رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (أربع حالات إيجابية).
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (خمس حالات إيجابية).

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