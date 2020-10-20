6 إصابات جديدة في زغرتا

سجلت خلية متابعة أزمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، 6 حالات إيجابية جديدة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، موزعة على الشكل الاتي: زغرتا 2، مجدليا 3 وارده 1.

وجددت التأكيد على “وجوب التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية، خاصة لناحية وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط، ومنع أي شكل من أشكال التجمعات، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة”، مناشدة المصابين “وجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية”.

في السياق عينه، أعلنت وزارة الداخلية في لبنان، تنفيذ إغلاق تام في 169 بلدة شمالي وجنوبي البلاد، لمدة أسبوع، بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الإغلاق سيكون بدءا من غد الإثنين ولمدة أسبوع.

وسيشمل الإغلاق، توقف العمل في المؤسسات الرسمية والخاصة في نطاق تلك البلدات وإلغاء المناسبات الاجتماعية وإغلاق الحانات والملاهي بشكل كامل دون استثناءات، وفق البيان.

ومنحت الداخلية بعض الاستثناءات للمؤسسات الغذائية ومستودعات الأدوية ومصانعها والمستشفيات وشرطتها.

وبعد قرار “الداخيلة”، قرر وزير التربية طارق مجذوب، في بيان عدم فتح المدارس في القرى والبلدات التي تقرر إغلاقها.

ويعد هذا هو ثاني قرار يتخذ خلال هذا الشهر بالإغلاق لبلدات وقرى في لبنان لتفادي تداعيات الفيروس.

وفي 2 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، قررت وزارة الداخلية إغلاق بعض القرى والبلدات بمناطق عدة بالبلاد، لمدة أسبوع بسبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا بها.

وحتى مساء السبت، بلغ إجمالي الإصابات بالوباء في لبنان 53 ألفا و568، بينها 459 وفاة، و23 ألفا و401 حالة تعاف، حسب وزارة الصحة.

وفي سياق متصل، أبقت وزارة الداخلية في البيان ذاته على قرار (صدر في أغسطس/آب) بتحديد منع ساعات الخروج إلى الشوارع في كل المناطق اللبنانية (بجميع البلاد) من الساعة الأولى بعد منتصف الليل (9.00 ت.غ) حتى السادسة صباحاً (3:00 ت.غ).

وفي أغسطس/آب الماضي، أعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان تمديد التعبئة العامة حتى نهاية العام الحالي.

وفي مارس/ آذار الماضي، أقرت الحكومة اللبنانية إغلاقا شاملا في البلاد، شمل توقف الدراسة، وانتهى بعد نحو 3 أشهر، ضمن إجراءات مواجهة تفشي كورونا.