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أخبار لبنان
6 حالات وفاة… وهذا عدد المصابين بكورونا
22 - مايو - 2021
كورونا لبنان
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اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل تسجيل 331 اصابة جديدة بكورونا و6 وفيات خلال 24 ساعو الماضية.
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