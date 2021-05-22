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6 حالات وفاة… وهذا عدد المصابين بكورونا

22 - مايو - 2021
كورونا لبنان

كورونا لبنان

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اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل تسجيل 331 اصابة جديدة بكورونا و6 وفيات خلال 24 ساعو الماضية.

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