6 طائرات تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت الاجواء اللبنانية

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 15/ 7/ 2020 الساعة 09.05، الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا، جونية، الدامور وعاليه، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 15.35 من فوق البحر مقابل البلدة المذكورة.

وعند الساعة 09.10، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة عيترون، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 10.40 من فوق البحر مقابل بلدة الناقورة.

وعند الساعة 10.15، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 17.10 من فوق بلدة علما الشعب.

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 14 / 7 / 2020 الساعة 10.35، الأجواء اللبنانية من فوق البحر مقابل بلدة الناقورة، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 14.55 من فوق البحر مقابل البلدة المذكورة.

وعند الساعة 11.00، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، بيروت وضواحيها، بعبدا وعاليه، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 14.10 من فوق بلدة كفركلا.

وعند الساعة 20.05، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 22.00 من فوق البلدة المذكورة”.