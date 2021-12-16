60 إصابة بالمتحور "أوميكرون" في لبنان!!

اكتشف مختبر كوفيد-19 التابع للجامعة اللبنانية في مجمع الحدت، وهو الذي يتولى فحص عيّنات الـPCR، التي تجرى للوافدين، وجود 60 إصابة مؤكدة بالمتحور الجديد “أوميكرون”، وهي إصابات سُجّلت بين الوافدين في رحلات إلى مطار رفيق الحريري الدولي منذ الرابع من كانون الأول الجاري.

وفي المعلومات التي كشفت عنها صحيفة “النهار”، أنّ إصابات “أوميكرون” هي لوافدين قدموا على متن رحلات من أفريقيا، خصوصاً من ساحل العاج ونيجيريا وغينيا وإثيوبيا، إضافة إلى إصابات مسجلة بالمتحوّر من إسبانيا ودبي والولايات المتحدة.

ومنذ ظهور المتحوّرات، يقوم الباحثون في مختبر كوفيد-19 في الجامعة اللبنانية بمتابعتها، علماً أنّه كان المختبر الأول الذي أعلن عن ظهور المتحوّر “ألفا” في لبنان ومتابعة انتشاره في لبنان.

وفي الرابع من الشهر الجاري، تبيّن للباحثين في مختبر الجامعة اللبنانية، وجود أول حالتين “أوميكرون” شبه مؤكدة في لبنان عبر تقنية PCR خاصة تم تطويرها في المختبر وقد تم التأكد منها لاحقاً عبر فكّ الشيفرة الجينية الكاملة SEQUENCING .

ومنذ ذلك الوقت، يعمل فريق الباحثين على متابعة الحالات الإيجابية عبر هذه التقنية المطوَّرة. ويلفت الباحث في المختبر فادي عبد الساتر إلى أنّ فريق الباحثين استعمل تقنية جديدة لكشف المتحوّر “أوميكرون” من خلال الاعتماد على 5 طفرات خاصة لا نجدها مجتمعة مع بعضها البعض إلّا في متحوّر “أوميكرون”. وبنتيجة المتابعة اليومية تبيّن وجود 60 حالة “أوميكرون” مؤكدة حتى اليوم.