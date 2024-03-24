60 صاروخ كاتيوشا.. حزب الله يستهدف ثكنة كيلع والقاعدة الصاروخية في يوآف

أعلن حزب الله أنه استهدف بـ 60 صاروخ كاتيوشا، القاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف وثكنة كيلع (مقر قيادة الدفاع ‏الجوي والصاروخي) حيث كانت تتدرب قوة من لواء غولاني بعد عودتها من قطاع غزة.

وأوضح بيان حزب الله أن القصف الصاروخي جاء رداً على قصف ‏أحد الأماكن في مدينة بعلبك.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نحو 50 صاروخا أطلق من لبنان تجاه هضبة الجولان السوري المحتل.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم مجمعا تابعا لحزب الله يحتوي على أسلحة في منطقة بعلبك.

ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو تم التقاطه من إحدى الطائرات يظهر عمليات القصف الجوي التي نفذها قبل قليل على بعلبك شرقي لبنان.

ووفقاً للمتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، فقد أغارت الطائرات الإسرائيلية على ورشة تواجدت داخلها وسائل قتالية لحزب الله في بعلبك، كما تم استهداف المنصات التي استخدمت لإطلاق القذائف نحو إسرائيل.