7 آليات محملة بالبنزين والغاز معدة للتهريب إلى سوريا في قبضة الجيش

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال اعتبارا من تاريخ 27 ولغاية 30 / 5 / 2021 سبعة مواطنين وأربعة سوريين وفلسطيني، وضبطت 7 آليات محملة بمواد معدة للتهريب إلى الأراضي السورية تتضمن: كمية من البنزين وقوارير الغاز وعدد من رؤوس الماشية، بالإضافة إلى 10 أطنان من الطحين. سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

يذكر أن الشُح في الوقود لا سيما البنزين والديزل، هو أحد أوجه الأزمة الاقتصادية والمالية التي ما تزال تتصاعد يومياً منذ نحو عام ونصف العام.

وما يفاقم الأزمة، تفشي ظاهرة تهريب الوقود الى سوريا، حيث أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر في نيسان الماضي، أن البنزين يتم تهريبه من لبنان الى سوريا بسبب الفارق في السعر.

ويرى خبراء اقتصاديون أنه طالما يتم دعم أسعار الوقود في لبنان، فإن أعمال التهريب ستبقى مستمرة، لأن الدعم يجعل سعره في السوق اللبنانية أقل مما هو عليه في الاسواق السورية.

ويعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة منذ عام ونصف العام، تسببت بانهيار مالي وتراجع حاد في احتياطي العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي.