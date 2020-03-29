7 إصابات بـ”كورونا” في المعونات أحدها بحالة حرجة

أشارت مصادر مطلعة في مستشفى المعونات الجامعي بأن العدد الإجمالي للمصابين بـ”كورونا” في المستشفى هو 7، جميعهم بحالة مستقرة في غرف الحجر الخاصة بهم باستثناء حالة واحدة حرجة موجودة في العناية الفائقة المخصصة لفيروس “كورونا.

وحذر المصدر من الشائعات التي يتم تداولها حول الحالات المصابة بفيروس “كورونا” والموجودة في مستشفى المعونات. كما يهيب ضرورة استقاء المعلومات والتطورات الخاصة بالمعونات وبفيروس “كوفيد 19 ” من التقرير الرسمي الذي يصدر عن ادارة المستشفى.