7 إصابات بكورونا في البارد ودعوات الى التشدد

أهابت مختلف الهيئات في مخيم نهر البارد بالأهالي اتخاذ أقصى درجات الحذر، والاجراءات المشددة للوقاية من انتشار الكورونا، بعد ظهور 7 إصابات جديدة بكورونا من أبناء المخيم.

وأصدرت خلية الازمة المنبثقة من الفصائل واللجنة الشعبية والدفاع المدني والهلال الاحمر والاونروا ومؤسسات المجتمع المدني، بيانا ناشدت فيه الاهالي الوقاية، وفيه: “بعد إجراء فحوص في مخيم نهر البارد، تم إبلاغنا من قبل وزارة الصحة عبر الاونروا أنه تبين وجود 7 حالات كورونا في المخيم، بناء على ذلك نطالب أهلنا التقيد بالارشادات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة من خلال:

1 -التزام الكمامة

2 -الابتعاد عن التجمعات في الاماكن العامة والمقاهي وألعاب التسلية والمحال التجارية. 3 -الغاء مظاهر التعازي والافراح حفاظا على السلامة العامة

4 -التزام بيان خطباء المساجد الذي يدعو الى عدم ذهاب المرضى وكبار السن والاطفال واصطحاب سجادة صلاة ووضع الكمامة والمحافظة على التباعد الاجتماعي.

5 – على جميع المخالطين للحالات التي تم تأكيد إصابتها التزام الحجر المنزلي لمدة 6 يوم من بداية المخالطة والاتصال على رقم وزارة الصحة 01594459 وأخذ التعليمات والالتزام الكامل بها.

6 – على كل شخص يشعر بأعراض مشتبه بها الاتصال على رقم وزارة الصحة المذكور أعلاه.

7- عدم استقبال الزوار من خارج المخيم”.

وأهاب ب “أهلنا في مخيم نهر البارد التزام الارشادات، حفاظا على صحتهم والسلامة العامة واننا في خلية الازمة نتابع مع الاونروا للمحافظة على سلامة أهلنا في المخيم، نسأل الله عز وجل الصحة والسلامة للجميع”.