7 ملايين دولار مقابل معلومات عن المسؤول في “حزب الله” سلمان رؤوف سلمان

عمّم برنامج “مكافآت من اجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأميركية في صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة سلمان رؤوف سلمان المسؤول في الجهاز الخارجي لحزب الله.

وجاء في التغريدة “سلمان رؤوف سلمان مسؤول في الجهاز الخارجي لـ #حزب_الله_اللبناني ومعروف بدوره في بتفجير جمعية أرجنتينية-إسرائيلية سنة 1994 حيث قتل العشرات من المدنيين… قد تحصل على مكافأة تصل لـ7 ملايين دولار لمعلومات عن هذا الإرهابي، اتصل بنا عبر #سكنال أو #تلغرام أو #واتساب على 0012022941037”.

وجاء في الصورة المرفقة مع التغريدة “سلمان هو مسؤول كبير في جهاز الامن الخارجي التابع لحزب الله اللبناني حيث نسق انشطة خلايا الحزب النائمة على الحدود بين الارجنتين والبرازيل وباراغواي، كما اشرف على تفجير الجمعية الارجنتينية الاسرائيلية المشتركة في بوينس ايريس والذي قتل 85 شخصاً يوليو-تموز 1994.

ساعدنا في احضار هذا القاتل للعدالة! اذا كان لديك معلومات تؤدي الى موقع هذا الارهابي او هويته يرجى الاتصال ببرنامج المكافآت من أجل العدالة عبر تطبيقات سيكنال او تلغرام او واتساب وقد تحصل على مكآفأة.