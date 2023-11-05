73% من اللبنانيين يعارضون.. لبنان لا يريد الحرب

يوما بعد يوم تزداد جرعة التصعيد على الحدود الجنوبية للبنان، مع ارتفاع وتيرة تبادل إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل واتساع رقعة الميدان، ما يرفع من مخاوف اللبنانيين من احتمال فتح “الجبهة الثانية” للحرب على غزة. حيث أن 73% من اللبنانيين يُعارضون دخول لبنان في الحرب، كما يرفضون استرجاع حرب تموز 2006 التي راح ضيحتها آلاف الشهداء معظمهم من المدنيين.

فقد كشف المدير العام لشركة statistics lebanon ربيع الهبر بالأرقام والنسب لصوت بيروت انترناشونال عن الخسائر البشرية في حرب 2006، حيث أن 1149 شخص استشهدوا منهم 1040 مدني و35 عسكري من الجيش وقوة الأمن الداخلي و61 من حزب الله، 7 من حركة أمل و 1 من الجبهة الشعبية، 4 من مراقبين الأمم المتجدة و1 من اليونيفيل، بالإضافة 3600 جريح من ضمنهم عدد كبير من المعوقين.

وعند سؤاله عن نسبة المهاجرين في حرب 2006 أكد الهبر أن العدد يفوق ال 19 ألف فالرقم المتداول والمصرح من الأمم المتحدة أقل من الواقع وغير صحيح، لأن من ضيع الرميش والقليعة ودير ميماس فهذا المحور يوجد فيه حوالي ال 15 ألف، وأكد على أن الرقم يزيد عن 35 ألف.

أما عن مطار رفيق الحريري وصموده أمام العدو، فأجاب “المطار يخضع في منطقة قريبة من الضاحية الجنوبية لا بل هو في الضاحية الجنوبية واستهداف المطار هو ضرب المراكز الحيوية اللبنانية والمرافق العام. وإسرائيل دائماً في حالة الحرب تهدف إلى استهداف معنويات الشعب اللبناني وضرب المراقف العامة لشلله. فلا مبرر لضرب المطار ولكن عودتنا إسرائيل بضرب المرافق العامة، فمن المحتل ضرب المطار فيما لو هناك حرب شاملة مع إسرائيل”.

وعندما سؤل إذ يملك اقتصاد لبنان مقومات الصمود أمام حرب جديدة أشار الهبر إلى أن “اليوم سيتم أخذ الأموال الإضافية في المنازل وهذا ما سيسبب مشكلة، فبدلاً من صرفها على أشياء منتجة ستنصرف على أشياء استهلاكية.

أما عن رأي اللبنانيين في حماس.. هل يعتبرونها حققت انتصاراً في هذه المعركة؟ لفت البهر أن 78% من اللبنانيين أي غاليبتهم يعتبرون أن حماس حققت انتصار لم تشهده فلسطين من قبل، حتى العدو الإسرائيلي يرى بأنه هزم وأن حماس حققت انتصار. وهو من المؤكد أن حماس حققت انتصار. فمن مجرد دخولهم على أراضي محتلة وضرب الإسرائيليين من الداخل حققوا انتصار.

هل يرى اللبنانيون أن هذه الحرب حققت مكسباً داخلياً لإسرائيل أم أنها حرب ستؤدي إلى زوال اسرائيل؟ أكد على أن 56% يؤيدون عبارة “هذه الحرب ستؤدي إلى زوال إسرائيل. وبحسب رأيه أن لا يوجد هناك مؤشرات واضحة عن نتائج هذه الحرب ، أولا الحرب لازالت في بدايتها وجميع الأفرقاء ان كان الجانب العر بي الفلسطيني “الحماسي” محور المقاومة لا زالوا لا يعملون ماذا سيحدث، ولازال متأكد بأن هذه الحرب ستطول. فتصاريح حزب الله وتصاريح المحور الآخر إسرائيل وأمريكا وحلفائهم يقولن بأن هذه الحرب ستطول، لذلك لا يمكن التنبؤ بنتيجة هذه الحرب.

هل يرغب اللبنانيون بمغادرة لبنان خوفاً أم يطالبون بتحييد البلد عن هذه الحرب؟ لفت البهر إلى أن 46% من المستطليعين أكدوا بأنهم لا يريدون مغادرة لبنان مقابل 24.5% أكدوا بأن فكرة المغادرة أصبحت موجودة لكن لا يزالوا متمسكين بالبقاء.

وأضاف “19.5% أكدوا منذ البداية فكروا في المغادرة ولكن بانتظار الفرصة المناسبة، و 9.5% أكدوا على عدم التفكير بالمغادرة في الماضي ولكن اليوم يفعلون”.

وتابع “فاذا 9.5% فقط يفكرون بالمغادرة وهذا الرقم مشرف على تمسك اللبنانيين بأرضهم، ولا يحصل أي مغادرة جماعية كما حصل في تموز 2006”.

وعند الختام بسؤال شامل عن اذا كان الشعب اللبناني يريد الحرب؟ أكد الهبر أن الشعب اللبناني يرفض الحرب بشكل كامل وقاطع، بمعنى أن 73.5% من اللبنانيين يرفضون بأن يكون لبنان طرف في هذه الحرب، 100% من الدروز، 97% من المسحيين، 64% من السنة و50% من الشيعة.

وأضاف “حتى الطائفة الشيعية الذي يتألف منها حزب الله وفريقه نصفهم غير مؤيدين لدخول لبنان في هذه الحرب. وهذا يعني بأن هناك إجماع وطني كامل على عدم قبول دخول لبنان في هذه الحرب وأي دخول في هذه الحرب يؤدي إلى دمار لبنان”.