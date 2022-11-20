"8" ساعات من التغذية الكهربائية.. وزير الطاقة يكشف معطيات جديدة

أكد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أنّ التسعيرة الجديدة للكهرباء منبثقة من خطة الطوارئ للنهوض بقطاع الطاقة وهدفها تأمين زيادة في التغذية الكهربائية.

وأشار فياض في حديثٍ للـ”LBCI” إلى أنّ “لا مصدر آخر في الوقت الراهن لتأمين كلفة الفيول إلاّ من زيادة الرسوم”.

وأوضح فياض أنّ “المناقصة التي قمنا بها شفافة والأربعاء سنفضّ العروض بالنسبة للفيول وعلى أساس العروض نحتاج رسالة ضمانة من المصرف المركزي على أن ندفع بعد 6 اشهر وبعد 3 اسابيع من تحديد الفائز بالمناقصة يجب أن يصل الفيول وبالتالي تأتي الكهرباء بحدود 8 ساعات”.

وقال: “مفروض أن تبدأ الزيادة في التغذية الكهربائية بعد ثلاثة أسابيع من الفوز بالمناقصة”.

وأضاف “التسعيرة مقبولة من “حزب الله” اذا ترافقت مع زيادة في الفيول وموقف حركة أمل غير واضح”.

وأردف “وزير المالية اوعز باعتماد سعر تعرفة الكهرباء الجديدة في الموازنة التي تتحضر للعام 2023”.

وتابع “على الجهات الدولية تأمين عودة النازحين وان لم يعد النازحون عليها ان تتحمّل كلفة الكهرباء لهم وان لم تدفع مخيمات النازحين السوريين لا يمكن ان نعطيهم كهرباء”.

ولفت فياض الى أنّه “تم وضع خطة لمعالجة موضوع التعديات والجباية بغطاء سياسي واذا “جبنا الكهرباء” سيدفع المواطن أقل من نصف تسعيرة اشتراك المولّد