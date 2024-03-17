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بوشكيان: إسرائيل فرضت معادلة الحرب علينا

منذ 40 دقيقة
آخر تحديث: 17 - مارس - 2024 10:34 صباحًا
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قال وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان لـ”صوت كل لبنان”: “نحن في صدد تحضير نوع المرحلة المقبلة حول القضايا السياسية في لبنان وغزة وتعامل اسرائيل مع الجنوب ليس بواقع جديد وهناك تطورات في خرقها للمنطقة”.

وأضاف: “المجتمع الدولي غير موجود واسرائيل فرضت معادلة الحرب علينا ولن نستطيع تطبيق 1701 الا بمبادرة الفريق الثاني وعمل جلسة مفاوضات لتطبيقه وحل نقاط النزاع مع الحدود الاسرائيلي”.

وتابع: “نطالب في كل جلسة بانتخاب رئيس للجمهورية والثنائي الشيعي يطالبون بالتركيبة اللبنانية ونشدد على ضرورة انعقاد طاولة الحوار لنحدد مستقبل لبنان بعد 30 عاما”.

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