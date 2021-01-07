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869 ​محضر ضبط​ لمخالفي قرارات التعبئة العامة اليوم

منذ 3 دقائق
محاضر ضبط

محاضر ضبط

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أعلم رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي العقيد جوزيف مسلم أنه تم تسطير 869 محضر ضبط لمخالفي قرارات التعبئة العامة اليوم على مجمل الأراضي اللبنانية حتى الآن”.

ولفت الى أنه “كان هناك مظاهرتين في بيروت وهذا لم يحد من وجود عناصرنا على الأرض، ونحن كنا على مفارق الطرقات السريعة، ودوريات صغيرة، ووزعنا في بيروت بين عنصرين و4 عناصر في كثير من الأماكن، وفي لبنان كان هناك 479 دورية وحاجز وتمركز لقوى الأمن في لبنان، وليلا سنقيم أكثر “، موضحا أنه “كل تقييم يمكن أن يكون فيه ثغرة معينة، وربما يحتاج الى تعديلات”.

وردا على سؤال، أكد العقيد المسلم أنه “نحن ننفذ أي قرار بالنسبة للمخالفات، ورئاسة الحكومة أصدرت قرارا حوله وزير الداخلية والبلديات ويجب أن ننفذ محاضر الضببط لنحمي أهلنا من الفيروس الخطير، وسنحاول أن نكون موجودين بكل لبنان، والعمل سيكون منصبا أكثر من السابق للنجاح بهمتنا”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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