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وزير خارجية البحرين غداً في بيروت.. ما هدف الزيارة؟

منذ ساعتين
آخر تحديث: 27 - أبريل - 2024 11:40 صباحًا
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علِم “صوت بيروت” أن “وزير خارجية البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني سيزور بيروت غداً، حيث سيتوجه فوراً بعد مجيئه من المطار الساعة ١٠ إلى وزارة الخارجية والمغتربين للقاء الوزير عبدالله بو حبيب”.

وتأتي زيارة الوزير البحريني في إطار المباحثات العربية الجارية بالنسبة إلى المواضيع المطروحة على جدول أعمال القمة العربية التي ستستضيفها البحرين في ١٦ أيار المقبل.

كما تجدر الإشارة إلى أن الوزير البحريني ستقتصر في لبنان على لقاء وزير الخارجية، لان جولته في المنطقة العربية لها هدف محدد وهو التحضير للقمة.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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