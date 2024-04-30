الثلاثاء 21 شوال 1445 ﻫ - 30 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجمهورية: لبنان يأمل في زيارة الرئيس القبرصي لبيروت لتغيير موقف المجتمع الدولي

منذ 57 دقيقة
آخر تحديث: 30 - أبريل - 2024 8:52 صباحًا
الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس

الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس

A A A
طباعة المقال

تشير مصادر رسمية لصحيفة الجمهورية إلى أن لبنان يعول كثيرًا على زيارة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين إلى بيروت يوم الخميس المقبل، لتحقيق تحول في موقف المجتمع الدولي.

يأتي هذا التحرك في إطار السعي الحثيث لتقديم مساعدة جادة لإعادة النازحين إلى بلدانهم، خاصة بعد تحسن الأوضاع الأمنية في العديد من مناطق النزوح في سوريا. تشمل الجهود أيضًا توفير الدعم المالي اللازم على غرار الدعم المقدم لدول النزوح السورية، حيث يواجه لبنان تحديات كبيرة بوصفه مضيفًا لأكثر من مليون ونصف مليون نازح سوري.

وفيما تردد أن ثمة توجهاً لتوفير مساعدة مالية للبنان دون المئتي مليون أورو، أكدت المصادر أن الوعود التي قطعت تخالف ذلك، وما سمعناه من أكثر من مستوى دولي يبعث على التفاؤل.

ولكن، إن حصل هذا الأمر، وتبيّن أن المساعدة المتوقعة متواضعة، فمعنى ذلك، أن ثمة امعاناً في إبقاء خطر النزوح قائماً في لبنان ومبعثاً لمخاطر كبرى. وعليه، فإنّه لا مفر من اتخاذ القرار الذي يتناسب مع هذا الأمر، خصوصاً في ما يتصل بالحدود البحرية، بما يعني أكثر من تخفيف للقيود المفروضة عليها حالياً، وساعتئذ فليتحمّل المجتمع الدولي، والاوروبي بشكل خاص، المسؤولية»

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار لبنان

غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
إليكم آخر التطوّرات على الجبهة الجنوبية
علم لبنان
لبنان يستلم الورقة الفرنسية المعدّلة ويبدأ في اجتماعات مكثفة للرد عليها
"اليازا": ضحية جديدة لإنعدام الأمان على طرقات لبنان

الأكثر قراءة

المرشحة الرئاسية، جيل ستاين
غزة تحت النار
اعتقال مرشحة للرئاسة الأميركية خلال مساندتها للاحتجاج ضد الحرب على غزة
هليفي ونتنياهو وغالانت (الصورة من تايمز أوف إسرائيل)
غزة تحت النار
نقاش عاجل وقلق من مذكرات توقيف دولية محتملة تستهدف نتنياهو وقادة إسرائيليين
شعار شركة " بيرييه" للمياه المعدنية
في فرنسا.. إتلاف 2 مليون عبوة مياه لسبب لن تتوقعه!