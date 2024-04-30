الجمهورية: لبنان يأمل في زيارة الرئيس القبرصي لبيروت لتغيير موقف المجتمع الدولي

تشير مصادر رسمية لصحيفة الجمهورية إلى أن لبنان يعول كثيرًا على زيارة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين إلى بيروت يوم الخميس المقبل، لتحقيق تحول في موقف المجتمع الدولي.

يأتي هذا التحرك في إطار السعي الحثيث لتقديم مساعدة جادة لإعادة النازحين إلى بلدانهم، خاصة بعد تحسن الأوضاع الأمنية في العديد من مناطق النزوح في سوريا. تشمل الجهود أيضًا توفير الدعم المالي اللازم على غرار الدعم المقدم لدول النزوح السورية، حيث يواجه لبنان تحديات كبيرة بوصفه مضيفًا لأكثر من مليون ونصف مليون نازح سوري.

وفيما تردد أن ثمة توجهاً لتوفير مساعدة مالية للبنان دون المئتي مليون أورو، أكدت المصادر أن الوعود التي قطعت تخالف ذلك، وما سمعناه من أكثر من مستوى دولي يبعث على التفاؤل.

ولكن، إن حصل هذا الأمر، وتبيّن أن المساعدة المتوقعة متواضعة، فمعنى ذلك، أن ثمة امعاناً في إبقاء خطر النزوح قائماً في لبنان ومبعثاً لمخاطر كبرى. وعليه، فإنّه لا مفر من اتخاذ القرار الذي يتناسب مع هذا الأمر، خصوصاً في ما يتصل بالحدود البحرية، بما يعني أكثر من تخفيف للقيود المفروضة عليها حالياً، وساعتئذ فليتحمّل المجتمع الدولي، والاوروبي بشكل خاص، المسؤولية»