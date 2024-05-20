خريس: ما صدر من قرارات عن القمة العربية لا يمثل تطلعات الشعوب الحرّة

أكد النائب علي خريس خلال احتفال تأبيني في برج رحال، ان “القضية الفلسطينية ستبقى القضية الاساس والقضية المركزية في نفوس كل الاحرار والشرفاء”.

ورأى أن “ما تتعرض له فلسطين وخصوصا غزة، من مجازر وقتل واجرام يدل على الهمجية الاسرائيلية التي تسعى الى طمس القضية الفلسطينية من الاساس”، معتبراً أن “ما صدر من قرارات عن القمة العربية لا يمثل بالحد الادنى تطلعات الشعوب الحرّة”.

ووصف حادثة سقوط طائرة الرئيس الايراني بـ”المؤلمة والمحزنة”، مشددا على ان “الجمهورية الاسلامية تستطيع الخروج من هذا الحادث بكل ثبات”.

فيما أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين عن الحادثة، بياناً جاء فيه: “تتابع وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بقلق شديد الانباء المتداولة حول حادثة الطائرة المروحية التي كانت تُقل رئيس الجمهورية الاسلامية الإيرانية د. إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية د. حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق”.

وتابع البيان “تؤكد الوزارة على تعاطفها مع حكومة وشعب وإيران في هذه المحنة، وتمنياتها بالسلامة والوصول الى بر الأمان للرئيس الايراني ومرافقيه”.