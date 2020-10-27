9 إصابات جديدة في قضاء زغرتا

اعلنت خلية متابعة ازمة “كورونا” في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، تسجيل 9 حالات ايجابية جديدة خلال 24 ساعة الماضية، موزعة كالآتي: زغرتا:6، بسبعل:1، مجدليا:1، ايطو:1.

وشددت الخلية في بيان على “المصابين والمخالطين لهم، وجوب التزام الحجر المنزلي، منعا لتفشي الوباء، تحت طائلة المسؤولية”.

كما جددت تأكيدها “تطبيق الإجراءات الوقائية، خصوصا لناحية وضع الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط، ومنع اي شكل من اشكال التجمعات، حفاظا على السلامة العامة”.

وسجلت وزارة الصحة أمس 796 إصابة جديدة و14 وفاة بفيروس كورونا المستجد.

توازياً، أكد مدير ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​ الدكتور ​فراس الأبيض​ أن ​حالات​ ​كورونا​ اليومية وصلت لأرقام قياسية في الأسبوع الماضي، لافتا الى أن العدوى انتشرت في جميع أنحاء ​لبنان​. وأشار الى أن ​المستشفيات​ لا تزال في حدود طاقتها الاستيعابية، لكن ارقام مرضى العناية والوفيات عادة ما ترتفع بعد التشخيص بفترة. وقال:” من الواضح أن الوضع يستوجب مقاربة جديدة.

ولفت أبيض في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان اللجنة العلمية في ​وزارة الصحة​ أوصت بإغلاق عام لمدة أسبوعين. واوضح انه “نظرًا للارتفاع الحاد في عدد الحالات والذي لم يقتصر على منطقة واحدة، فإن الإغلاق العام قد يساعد على استعادة السيطرة على الوباء أو منع تزايد الحالات في المستشفيات، لكن لم يتم تبني التوصية من السلطات، وقد عارضت القطاعات الاقتصادية، والتي تعاني من آثار الانهيار المالي، هذا الاجراء.