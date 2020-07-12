9 إصابات على متن 5 رحلات من أصل 19 عادت إلى بيروت أول أمس

أصدرت وزارة الصحة العامة نتائج فحوصات ال PCR للعائدين على متن الرحلات الإضافية، التي وصلت إلى بيروت أول أمس، والتي أجريت في مطار رفيق الحريري الدولي، حيث تبين وجود تسع حالات إيجابية على متن خمس رحلات من أصل 19 رحلة.

وجاءت النتائج على الشكل التالي:

1- رحلة بغداد: الشركة العراقية، رقم 301: حالة واحدة ايجابية.

2- رحلة إديس أبابا: الشركة الأثيوبية، رقم 406: جميعها سلبية.

3- رحلة اسطنبول: الشركة التركية، رقم 826: جميعها سلبية.

4- رحلة أبو ظبي: شركة MEA، رقم 419: جميعها سلبية.

5- رحلة الدوحة: الشركة القطرية، رقم 416: جميعها سلبية.

6- رحلة دبي: شركة MEA، رقم 429: جميعها سلبية.

7- رحلة أبيدجان: شركة MEA، رقم 576: جميعها سلبية.

8- رحلة الدوحة: شركة MEA، رقم 437: جميعها سلبية.

9- رحلة لارنكا: شركة MEA، رقم 262: جميعها سلبية.

10- رحلة تونس: الشركة التونسية، رقم 804: جميعها سلبية.

11- رحلة اسطنبول: شركة MEA، رقم 266: جميعها سلبية.

12- رحلة فرانكفورت: شركة MEA، رقم 218: جميعها سلبية.

13- رحلة اسطنبول: الشركة التركية، رقم 828: جميعها سلبية.

14- رحلة اسطنبول: شركة Pegasus، رقم 756: حالة واحدة إيجابية.

15- رحلة باريس: شركة MEA، رقم 212: حالة واحدة إيجابية.

16- رحلة دبي: الشركة الإماراتية، رقم 957: ثلاث حالات إيجابية.

17- رحلة برلين: شركة SR، رقم 1550: جميعها سلبية.

18- رحلة الدمام: شركة MEA، رقم 443: جميعها سلبية.

19- رحلة الكويت: شركة MEA، رقم 403: ثلاث حالات إيجابية.