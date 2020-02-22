9 محاضر ضبط بحق مستغلي التهافت على الكمامات

سطرت مديرية حماية المستهلك، اليوم السبت، بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، 9 محاضر ضبط بحق صيدليات وشركات لبيع الأدوية الطبية، وذلك لارتكابها مخالفات للنصوص القانونية النافذة ومحاولة تحقيق أرباح غير مبررة عبر استغلال تهافت اللبنانيين على شراء كمامات الوجه الطبية.

ودعا نعمة في هذا السياق، المستهلكين، الى “ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة على الخط الساخن 1739 أو عبر التطبيق الالكتروني Consumer Protection Lebanon لتسجيل الشكاوى وملاحقتها”، مؤكدا “استمرار الوزارة في أداء مهامها والتشدد بضبط المخالفات”.